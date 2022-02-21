شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير ينقل تحيات القيادة لرئيس غويانا التعاونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس د. محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، في القصر الرئاسي بالعاصمة جورج تاون، وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، وذلك خلال زيارته الرسمية للجمهورية.

ونقل الجبير خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ له وحكومة وشعب جمهورية غويانا التعاونية، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

‏‎وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد أقام رئيس جمهورية غويانا التعاونية، مأدبة غداء، تكريما لوزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له. حضر اللقاء ومأدبة الغداء دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية غويانا التعاونية مارك فيليبس.