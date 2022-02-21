شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يرعى «مؤتمر التحول الرقمي للقطاع غير الربحي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يوم الأربعاء المقبل، مؤتمر التحول الرقمي للقطاع غير الربحي بمنطقة مكة المكرمة، الذي ينظمه مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بالشراكة التنفيذية مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببطحاء قريش، وذلك بقاعة المؤتمرات والاحتفالات بفندق فيرمونت بأبراج الساعة.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى عرض ما وصل إليه التحول الرقمي في القطاع غير الربحي، وجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات المانحة والداعمة لتحقيق المستهدفات وفق رؤية المملكة 2030م.

ويقدم المؤتمر أربع جلسات إثرائية عن التحول الرقمي وتوظيفه في القطاع غير الربحي بمنطقة مكة المكرمة، وانعقاد ست ورش عمل جانبية، إضافة إلى إقامة معرض مصاحب يشارك فيه القطاع غير الربحي بالمنطقة لعرض منتجاته وبرامجه وإبراز منجزاته والجهات الداعمة في التحول الرقمي.

ويُعد «مؤتمر التحول الرقمي للقطاع غير الربحي» الأول من نوعه في منطقة مكة المكرمة المتخصص في توظيف التقنية الحديثة، والاستفادة منها في القطاع غير الربحي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م.