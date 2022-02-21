شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام 3689 يمنيا بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة، خدماتها الطبية لـ 3.689 مستفيدا خلال شهر يناير 2022م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 450 مريضا، وعيادة الطوارئ 233، والباطنية 998، والصحة الإنجابية 113، فيما صرفت الأدوية لـ 1.824 شخصا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 30، وقسم التوعية والتثقيف 24، وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 326، وجرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات.