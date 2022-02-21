شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» يطهر أراضي اليمن من 873 لغما حوثيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير 2022م، من انتزاع 873 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 60 لغمًا مضادًا للأفراد، و657 لغمًا مضادًا للدبابات، و93 ذخيرة غير متفجرة، و63 عبوة ناسفة.

ونُزع في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة 83 لغمًا مضادًا للدبابات، وذخيرتان غير متفجرتين، وعبوتان ناسفتان، و3 ألغام مضادة للدبابات في قرية كهبوب بمحافظة لحج، وفي محافظة مأرب تمكن فريق «مسام» من نزع 62 لغمًا مضادًا للدبابات، و87 ذخيرة غير متفجرة بمديرية مأرب، و3 ألغام مضادة للدبابات، وعبوة ناسفة واحدة في مديرية عين، و12 لغمًا مضادًا للدبابات، وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية الوادي، و26 لغمًا مضادًا للدبابات، و38 لغمًا مضادًا للأفراد، و8 عبوات ناسفة بمديرية حريب.

وفي محافظة شبوة استطاع الفريق نزع 3 ألغام مضادة للأفراد، و71 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية عين، ونزع 383 لغمًا مضادًا للدبابات، و52 عبوة ناسفة، ولغمين مضادين للأفراد بمديرية عسيلان، وفي محافظة تعز تمكن فريق «مسام» من نزع 5 ألغام مضادة للدبابات بمديرية الوازعية، ونزع لغمين مضادين للدبابات، و3 ذخائر غير متفجرة بمديرية المخاء، ونزع 17 لغمًا مضادًا للأفراد، و7 ألغام مضادة للدبابات بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر فبراير إلى 6,540 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن 321 ألفًا و431 لغمًا، زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع، تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة.