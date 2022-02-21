شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الملك عبدالعزيز يحصد جائزة «سلامة الأم وحديثي الولادة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصد مستشفى الملك عبدالعزيز التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بمحافظة الأحساء، الجائزة الوطنية لسلامة المرضى، في مسار سلامة الأم وحديثي الولادة، والذي نظمها المركز السعودي لسلامة المرضى، وبرعاية وزير الصحة فهد الجلاجل.

وحصل مشروع «التدخل السريع للعمليات القيصرية الطارئة» والذي جاء في مسار الأم وحديثي الولادة، على الجائزة في نسختها الرابعة، لتميزه في مشروع التدخل السريع للعمليات القيصرية الطارئة، من خلال فريق مكون من قسم الولادة والتخدير والأطفال والعمليات وإدارة الجودة وسلامة المرضى.

ويقوم المشروع على سرعة نقل الأم من غرفة الولادة إلى العمليات في أقل من دقيقتين، إذ أعد الفريق غرفة عمليات مجهزة وعلى أهبة الاستعداد على مدار الساعة، لتبدأ العملية القيصرية في وقت قياسي وبسرعة كبيرة.

ويضمن الإجراء التقليل من نسبة حدوث أي مضاعفات مرتبطة بالتأخر للاستجابة لمثل هذه الحالات، مما يعود بالأثر الإيجابي على إنقاذ حياة الأم والجنين بنسبة عالية جدا. ووضع المشروع مؤشر قياس مدى التزام الفريق للاستجابة لمثل هذه الحالات وتحقيقهم للأهداف المحددة مسبقا.

وأشاد المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني معالي الدكتور بندر القناوي بالإنجاز الكبير الذي حققه الفريق، مشيرا إلى أن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تفخر بكل منجز هدفه سلامة المرضى.