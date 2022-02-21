شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة 7 مشروعات تنموية في بقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد رئيس بلدية محافظة بقيق م. بادي القحطاني، مؤخرا، عددا من المشاريع التنموية التي تنفذها البلدية في المحافظة، يرافقه مديرو إدارات الاستثمار والشؤون الفنية والزراعة والحدائق والعلاقات العامة والإعلام.

وشملت الجولة السوق الجديد، ومناقشة مخططات سير العمل وجداول الكميات، والتي بلغت نسبة الإنجاز فيه 95 %.

وأكد رئيس البلدية على أهمية تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية ذات الجودة العالية.

كما تضمنت الجولة منتزه حي الروضة، ومناقشة كل ما يتعلق بأمور الزراعة والتشجير وتركيب الألعاب المناسبة والاهتمام بطرق الري الحديثة والإنارة المناسبة، واطلع على الملعب الرياضي والتجهيزات المتعلقة في إكماله بما يتناسب مع مواصفاته الفنية العالية.

كما تفقد «القحطاني» مشروع الصالة الرياضية والذي بدأت فيه أعمال البناء بالموقع المخصص له ومناقشة تسريع عملية الانتهاء من المشروع.

وشملت الجولة أيضا الحدائق المثلثة، وحديقة طريق الملك عبدالعزيز في المحافظة، إضافة إلى زيارة الهجر التابعة للبلدية، والاطلاع على مشروعات معالجة وتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية التي تؤثر على بعض المباني.