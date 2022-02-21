شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكرم الشيخ محمد الجبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، خلال حفل تكريم المانحين في مجالات الشراكة المجتمعية الذي أقامته وزارة التعليم مؤخرا، الشيخ محمد بن حمد الجبر، تقديرا لمبادرته بإنشاء معهد الشيخ محمد الجبر للتوحد في محافظة الأحساء، والذي يعد الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، وتبلغ مساحته ١٦٠٠٠ متر مربع، وتتجاوز تكلفته ٣٥ مليون ريال.

وتم تنفيذ المعهد وفق أعلى المعايير والمواصفات والمقاييس العالمية، ويحتوي على مجمعين للبنين والبنات، ويغطي جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال إلى الثانوية، ويهدف المعهد بالتعاون مع وزارة التعليم إلى أن يكون مركز دراسات إقليميا لتطوير وتعليم الطلاب من ذوي اضطراب طيف التوحد.

تجدر الإشارة إلى أن أسرة الجبر بمحافظة الأحساء نفذت عددا كبيرا من المشاريع الخيرية لخدمة أبناء المحافظة، وتنوعت المشاريع بين المدارس والمستشفيات، والمراكز الخدمية المتنوعة التي تخدم المواطن باحترافية وجودة عالية، وقدمت أسرة الجبر ما يزيد على نصف مليار ريال لتأسيس مشاريع خيرية فارقة.