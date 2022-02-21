شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يطلع على الخدمات المقدمة لمستفيدي «تراحم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لـ«تراحم الشرقية»، على التقرير السنوي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية، المتضمن الإنجازات التي حققتها «تراحم الشرقية» خلال العام 2021م، والخدمات الأساسية التي تقدمها اللجنة للمستفيدين.

توقيع اتفاقيات

بارك سموه، خلال رعايته الحفل السنوي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية، بديوان الإمارة، أمس، توقيع عدد من الاتفاقيات، وكرم الداعمين.

إجمالي الدعم

من ناحيته، قال رئيس اللجنة عبدالله آل سليمان: إن إجمالي الدعم المقدم لبرنامج «الرعاية الأساسية»، بلغ 8.347.502 ريال، وإجمالي مبلغ الدعم المقدم لبرنامج «العناية الأسرية» وصل إلى 298.022 ريالا، ومبلغ إجمالي الدعم المقدم لبرنامج «تنمية القدرات» 804.827 ريالا.

دعم كبير

وألقى مدير السجون في المنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان كلمة أشاد فيها بالدعم الكبير الذي تلقاه اللجنة من سمو أمير المنطقة الشرقية، ثم استعرض الجهود التي قدمتها اللجنة للمستفيدين من نزلاء السجون وأسرهم.

شركاء اللجنة

ووقّع آل سليمان عن لجنة «تراحم الشرقية» عددا من الاتفاقيات مع «شركة مفرح بن مرزوق الحربي وشركاؤه المحدودة»، و«الشركة الأساسية للإلكترونيات» و«مؤسسة محمد بن صالح الغامدي»، التي تعود بالنفع الدائم على كافة مستفيدي اللجنة من النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم، ثم كرم سمو أمير المنطقة الشرقية شركاء اللجنة والداعمين.