شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة أول جمعية سينمائية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية السينما هناء بنت عبدالله العمير، يرافقها نائب الرئيس أحمد الملا، وعضو الجمعية إبراهيم الحساوي.

وتمنى سمو أمير المنطقة الشرقية للجمعية وكل منسوبيها النجاح والسداد، كونها أول جمعية متخصصة في هذا المجال على مستوى المملكة ومقرها المنطقة الشرقية.

وثمنت هناء العمير استقبال سمو أمير المنطقة الشرقية لمجلس إدارة الجمعية، وقالت: «حرصنا كل الحرص على أن يكون أول عمل نقوم به بعد الحصول على الترخيص أن نستمع إلى توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية، ونطلع سموه على توجيهات وأهداف الجمعية».