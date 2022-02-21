شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 50 ألف زهرة موسمية غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت بلدية غرب الدمام أكثر من 50 ألف زهرة موسمية في الشوارع والميادين كافة، بهدف تحسين المشهد الحضري، وزيادة الرقعة الخضراء ونصيب الفرد منها، وكذلك التقليل من التلوث، وتعزيز المظهر الجمالي للمدينة.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام م. فايز الشمري، أن إدارة الحدائق والتجميل بالبلدية رفعت كفاءة مجموعات ألعاب الأطفال بالعديد من الساحات والحدائق العامة، بهدف الحفاظ على سلامة الأطفال وزيادة عوامل الأمان، وذلك بعمل الصيانات اللازمة والمتابعة الدورية لتلك الألعاب.

وأشار إلى زراعة ما يقدر بـ50 ألف زهرة موسمية بالشوارع والميادين، بهدف تحسين المشهد البصري للمدينة، وتعزيز المظهر الجمالي العام وحفاظا على البيئة واستمرارا لتفعيل مبادرة «شرقية خضراء».