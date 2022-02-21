محمد بن مسعود - الدمام - معلومات مهمة لاول مرة تعرفها .. هل يمكن أن تتحول البواسير إلى سرطان؟

تعتبر البواسير أحد الأمراض الشائعة، والتي تثير القلق والخوف لدى المصابين بها، نظرا لشدة ألمها، وتأخيرتشخيصها لدى فئة من المصابين، ولكن ما يثير القلق أكثر هو إمكانية تحولها إلى سرطان.

تتشكل البواسير نتيجة تمدد الأوعية الدموية عند الفتحة الشرجية وهذا ما يسبّب ظهور البثور في هذه المنطقة، أو الانتفاخات الحمراء، وتتسبب بآلام عند التحرّك والجلوس. ويؤدي إهمالها إلى مضاعفات خطيرة، وفق ما أوضحته صحيفة (سيدتي).

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وصرحت الطبيبة إينا تولينا، الاختصاصية في أمراض القولون والمستقيم: “عادة ما نفسر النزيف من فتحة الشرج، بالبواسير، لكن إذا فكرت بشكل معقول، فإنَّ الأمعاء لا تتكون من البواسير وحدها، اذ يمكن أن ينزف ورم أو شرخ”.

وتابعت:” يوجد نسيج البواسير في الطبقة تحت المخاطية، لجدار الأمعاء، بينما يتشكل في معظم الحالات في النسيج الغدي الذي يفرز المخاط لتسهيل حركة البراز، فقد يعتقد البعض أن النزيف ناتج عن أمراض مثل سرطان القولون والمستقيم في حين أن مثل هذا التفكير خاطئ، فالبواسير هي من الأمراض الأكثر شيوعاً والتي تصيب نصف السكان”.

وأضافت:” العلاقة بين البواسير والأمعاء وسرطان الشرج تتشابه فقط ببعض الأعراض، مثل نزيف المستقيم، وأكثر أعراض البواسير شيوعاً هي ألم الشرج ونزيف أو دم في البراز وتورم و التهاب في فتحة الشرج، ولا تصبح البواسير سرطانية، ولكن هناك سرطانات يتم الخلط بينها وبين البواسير، بمعنى آخر يعتقد المريض أنه مصاب بالبواسير، فلا يأخذ الأمر على محمل الجد ولا يذهب للطبيب”.

وقدمت النصيحة:” كلما واجهت نزيفًا من فتحة الشرج أو لمست كتلة في تلك المنطقة، يجب عليك مراجعة الطبيب وفحصك لاستبعاد الإصابة بالسرطان، لذلك لا يمكننا القول أن البواسير أصبحت سرطانية، لكن السرطان هو الذي يمكن أن يتجلى في شكل بواسير”.

ولتشخيص البواسير، يتم إجراء الفحوص السريرية أولاً، وإذا اشتبه الطبيب في البواسير الداخلية، فيمكن وصف تنظير القولون أو التنظير السيني لإجراء تشخيص أكثر دقة.

وأوضحت:” أسباب الإصابه بالبواسير والسرطان نتيجة ضغط الأوعية الدموية في منطقه الشرج إلى الإصابة بالبواسير، ومن عوامل الضغط في هذا المجال : الإمساك والحمل والولادة عند النساء وعدم تناول ما يكفي من الألياف والإجهاد المفرط أثناء التبرز”.

واعتبرت تولينا أن الأسباب الرئيسية لسرطان الأمعاء أسلوب حياة و تغذية خاطئين، لذلك فإنّ عدم كفاية الحركة والسمنة وزيادة الوزن وعادات الأكل السيئة؛ جميعها ترفع من خطر الإصابة بالسرطان وهو أكثر شيوعاً لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً ولكن يمكن أن يحدث أيضاً في سن أصغر.

طرق الوقاية من البواسير والسرطان للحفاظ على صحة الجسم من مخاطر هذه الأمراض:

ينبغي إجراء تغييرات على نظامك الغذائي، حيث يمكن أن يساعد تناول الأطعمة العضوية في الوقاية من البواسير والسرطان، مثل:

– استهلاك عناصر غذائية مثل الرمان والتوت والجريب فروت والفول السوداني والملفوف بسبب خصائصها في الوقاية من المرض والسيطرة عليه.

– اتباع نظام غذائي غني بالألياف وتناول كمية كافية من الماء و ممارسة الرياضة وتجنّب الإجهاد والتبرز في الوقت المناسب في الوقاية من البواسير وعلاجها.