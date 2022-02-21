الأسهم تواصل تداولاتها المميزة.. 3 شركات مدرجة تسجل قمماً جديدة

ورغم تسجيل العديد من الأسهم مستويات قياسية خلال تداولاتها الأخيرة، إلا أن المؤشر تراجع بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 12،463 نقطة، بعد أن بلغت أرباحه خلال الجلسة 140 نقطة، وتراجع سهم «أنابيب الشرق» المدرج حديثاً، ليلامس أدنى مستوى له منذ إدراجه عند سعر 77 ريالاً.
وشهدت العديد من الشركات والصناديق تداولات أعلى من المتوسط مقارنة بآخر 3 أشهر، وهي «الراجحي ريت، الرياض ريت، الأهلي ريت، سدكو كابيتال ريت، سابك الزراعية، تهامة، التموين، أميانتيت، التعمير، الدوائية».
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