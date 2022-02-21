الأسهم تواصل تداولاتها المميزة.. 3 شركات مدرجة تسجل قمماً جديدة

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت 3 شركات مدرجة في سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» خلال تداولاتها أمس (الأحد) أعلى مستوى في تاريخها، إذ لامس سهم «معادن» مستوى 102.2 ريال خلال تداولاته، فيما ارتفع سهم الراجحي عقب إعلان منح أسهم منحة بواقع 3 أسهم لكل 5 أسهم ليلامس مستوى 169.8 ريالا للسهم، وارتفع سهم الإنماء إلى 34.15 ريالا.

ورغم تسجيل العديد من الأسهم مستويات قياسية خلال تداولاتها الأخيرة، إلا أن المؤشر تراجع بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 12،463 نقطة، بعد أن بلغت أرباحه خلال الجلسة 140 نقطة، وتراجع سهم «أنابيب الشرق» المدرج حديثاً، ليلامس أدنى مستوى له منذ إدراجه عند سعر 77 ريالاً.

وشهدت العديد من الشركات والصناديق تداولات أعلى من المتوسط مقارنة بآخر 3 أشهر، وهي «الراجحي ريت، الرياض ريت، الأهلي ريت، سدكو كابيتال ريت، سابك الزراعية، تهامة، التموين، أميانتيت، التعمير، الدوائية».