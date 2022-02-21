«العربي الوطني» يوزع الكراسي الكهربائية المتحركة لمرضى «الباركنسون»

وقام عدد من موظفي البنك بمرافقة مسؤولين من الجمعية بزيارة المرضى المستفيدين في منازلهم وتوزيع الكراسي عليهم، في مبادرة تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة منهم من الاعتماد على أنفسهم وتيسير حركتهم وتنقلهم، كما قام وفد البنك على هامش جولتهم بزيارة إلى مقر الجمعية السعودية لمرضى الباركنسون للاطلاع على برامج الجمعية التي تعنى بتقديم الدعم والرعاية اللازمة للمرضى، ومساندة ذويهم للتعامل الأمثل مع حالاتهم المرضية على النحو الذي يحفظ كرامتهم ويوفر لهم العناية اللازمة لتجاوز تحدياتهم المرضية.
وأعرب المدير التنفيذي للجمعية عدنان العيسى عن شكره وتقديره للبنك العربي الوطني على هذه المبادرة التي تعكس التزامه الوثيق بمسؤولياته المجتمعية، ودعمه لجهود الجمعية عبر تقديم مجموعة من الكراسي المتحركة ذات التقنية العالية، والتي ستمكّن المرضى من ذوي الإعاقة خصوصاً ممن يعانون من إعاقة حركية على تجاوز تحدي التنقل والحركة، وتعين ذويهم على تسهيل تنقّلهم وحركتهم، مما يعود بالأثر الإيجابي الفاعل على نشاطاتهم الحيوية اليومية.
يشار إلى أن مبادرة «ليبقوا كرماء» تندرج تحت مظلة سلسلة المبادرات المجتمعية التي يتبناها البنك العربي الوطني لتقديم الدعم للجمعيات الخيرية التي تعنى برعاية الفئات من مختلف الحالات المرضية، انطلاقاً من الدور الفاعل للبنك في مجال المسؤولية المجتمعية.
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