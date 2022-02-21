77 مليار ريال حجم استثمارات «التعدين السعودي»

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 235 رخصة تعدينية خلال شهر ديسمبر الماضي، منها 203 رخص محاجر مواد بناء، و24 رخصة استكشاف، و8 رخص استطلاع.

وذكرت النشرة الشهرية للصناعة والتعدين لشهر ديسمبر الماضي، الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن الوزارة أصدرت 775 رخصة خلال عام 2021، منها 579 رخصة محاجز مواد بناء، و164 رخصة استكشاف، و32 رخصة استطلاع، مبينة أن عدد التراخيص السارية في قطاع التعدين يبلغ 2100 رخصة منها 1267 رخصة محاجر مواد بناء و633 رخصة استكشاف و169 رخصة استغلال للتعدين والمناجم الصغيرة السارية و31 رخصة استطلاع.

وبحسب النشرة، تجاوز حجم الاستثمار في قطاع التعدين 77 مليار ريال، فيما بدأ 667 مصنعا عمليات الإنتاج بارتفاع 27% مقارنة بعام 2020، حيث يتوقع إصدار 945 ترخيصا جديدا، لافتة الى أن قطاع التعدين حقق أعلى إيرادات في تاريخه تتجاوز 727 مليون ريال بنسبة ارتفاع تتجاوز 27% مقارنة بعام 2020، مشيرة إلى أن الصادرات غير النفطية سجلت أعلى قيمة نصفية في تاريخها بارتفاع 37% محققة 125.3 مليار ريال من الإيرادات، مؤكدة تمكن 22 مصدرا جديدا من تحويل 46 مصدرا من مبتدئ إلى إقليمي أو متقدم، إضافة الى تطوير 169 مليون متر مربع من الأراضي وصرف نحو 4 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية فيها.

وأشارت إلى تخصيص 3 مجمعات تعدينية جديدة في الرياض والمدينة المنورة والقصيم تبلغ مساحتها 65 كم مربع، إذ يتوقع استقطاب استثمارات تصل إلى 400 مليون ريال.

رخص التعدين في 2021:

775 رخصة جديدة

2100 ترخيص سار

77 ملياراً حجم الاستثمار

تخصيص 3

مجمعات تعدينية