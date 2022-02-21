مصر تسجل 2009 إصابات جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات سجلت وزارة الصحة المصرية 2009 إصابات جديدة بفيروس كورونا و58 وفاة أمس، وذلك مقارنة بـ2025 إصابة و62 وفاة في اليوم السابق. وقال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان: «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 469457، من ضمنهم 400882 حالة تم شفاؤها، و23752 حالة وفاة».

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