سماع دوي انفجار شرقي أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أكد شاهد عيان أن دوي انفجار سُمع في ساعة مبكرة من صباح اليوم وسط مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا شرقي أوكرانيا.
ولم يُعرف سبب الانفجار.
كانت السفارة الأمريكية في موسكو قد حذرت رعاياها، أمس، من هجمات محتملة في الأماكن العامة في روسيا، بما في ذلك على طول الحدود مع أوكرانيا، حيث حشد الكرملين قوات تجهيزاً لغزو محتمل.
وقالت السفارة، في بيان: “وفق مصادر إعلامية، صدرت تهديدات بشنّ هجمات على مراكز تسوق ومحطات مترو وأماكن تجمعات عامة أخرى في مدن كبرى”.
ولم تشر السفارة إلى تقارير إعلامية محددة.
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وتحذر دول غربية منذ أسابيع من أن موسكو قد تشنّ هجوماً على جارتها أوكرانيا، متهمةً روسيا بحشد عشرات الآلاف من العسكريين على حدودها.
وطلبت السفارة من الأمريكيين في روسيا “تجنب الحشود” و”وضع خطط إجلاء لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأمريكية”.
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