عاجل | 13 ألف دائرة إنترنت بالمدارس تحت الحماية

علمت «دوت الخليج» أن وزارة التعليم، تعتزم التعاقد مع شركات متخصصة بالاتصالات وتقنية المعلومات لحماية الإنترنت في المدارس وإدارات ومكاتب التعليم، وتقديم خدمة أمن سيبراني سحابية بسعة 20 جيجابايت في الثانية، تشتمل على جميع متطلبات التجهيز من خوادم وموجهات الشبكة، ورخص البرامج ونطاق الإنترنت، ودعم فني ميداني في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك لربط دوائر الاتصال المباشر في المدارس وإدارات ومكاتب التعليم، البالغ عددها 13 ألف دائرة إنترنت تقريباً بسحابة أمن سيبراني.

واشترطت الوزارة أن تقوم خدمة الأمن السيبراني السحابية، بفحص وتنقية حركة الإنترنت داخل شبكات مشغل الاتصالات الحالي للدوائر، قبل وصول حركة الإنترنت إلى دوائر الاتصال المباشر بالإنترنت في المدارس وإدارات ومكاتب التعليم.

ويتطلب ذلك إعداد وتفعيل الخدمة الميدانية، لجميع مواقع دوائر الاتصال المباشر بالإنترنت، في جميع مناطق ومحافظات المملكة، والتنسيق المباشر مع مشغل الاتصالات الحالي لهذه الدوائر، لضمان مستوى خدمة عال لا يؤثر على جودة خدمة الإنترنت الحالية.

المواصفات الفنية

01 تأمين الحماية ومستوى التحكم

02 الحماية من الفيروسات وبرامج التجسس

03 تحكم وفحص كامل لجميع أنواع الملفات

04 حماية أمنية متقدمة من تهديدات الإنترنت

05 حماية جدار ناري

06 كشف الاختراقات وإيقافها

07 فحص الاتصال المشفر

08 تقارير وتحليل المعلومات

09 تأمين تطبيقات الويب الحديثة وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي

10 تقنية التحكم بعرض نطاق حزمة البيانات المستخدم

11 الدعم الفني الميداني في جميع مناطق ومحافظات المملكة

مناطق مستهدفة

الرياض

جازان

نجران

مكة المكرمة

القصيم

الباحة

الشرقية

الجوف

الحدود الشمالية

عسير

تبوك

المدينة المنورة

حائل