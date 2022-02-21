القضايا الحقوقية تفوق الاستحكام والمنازعات

تصدرت القضايا الحقوقية الأكثر عددا من حيث إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى للقضايا والطلبات العامة حسب المناطق، وذلك لعام 1440-1441هـ والصادرة حديثا من وزارة العدل، حيث بلغ عددها 185.293 قضية حقوقية، تلتها قضايا الاستحكام بمجمل 9921 قضية، بينما سجلت القضايا المتعلقة بالمنازعات الأقل عددا بلغ 381 قضية.

أقل المناطق

ومن خلال التقرير اتضح أن منطقة الباحة سجلت الأقل بين المناطق بالقضايا الحقوقية بلغ عددها 1791 قضية، تلتها منطقة نجران بـ 2049 قضية، لتكون منطقة الجوف المركز الثالث من حيث قلة عدد القضايا الحقوقية بها بلغت 2941 قضية، منطقة الحدود الشمالية سجلت 3.153 قضية، وجاءت منطقة جازان في عدد القضايا الحقوقية بـ 4.393 قضية، وسجلت منطقة حائل 5.275 قضية.

أكثر المناطق

أوضح التقرير أن المناطق التي كانت قد شهدت قضايا حقوقية بكثافة عالية وكانت من إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى للقضايا والطلبات العامة سجلت منطقة الرياض 53.109 قضايا حقوقية، تليها في الارتفاع منطقة مكة المكرمة 51.516 قضية، بينما لم تقل عن سابقيها في الارتفاع المنطقة الشرقية 23.581 قضية، تلتها المدينة المنورة، حيث سجلت 11.538 قضية، وكانت منطقة عسير سجلت 10.474 قضية تلتها منطقة القصيم 7.833 قضية، وأخيرًا منطقة تبوك 7.595 قضية ليكون المجموع الكلي 185.293 قضية حقوقية. قضايا الاستحكام في جميع المناطق بلغ مجموعها 9.921 قضية، بينما مجموع قضايا منازعات وتنفيذ في كل المناطق 381 قضية.

التعريف بمحاكم الدرجة الأولى

1-محاكم الدرجة الأولى هي المحاكم التي يتم النظر فيها إلى المنازعات التي ينعقد الاختصاص بها.

2- يختلف نوع المحكمة على حسب اختلاف نوع الدعوة

3- تقسيم محاكم الدرجة الأولى إلى خمسة أنواع حسب الاختصاص: المحاكم العامة، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم الجزائية، المحاكم التجارية، المحاكم العمالية.