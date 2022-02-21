توكلنا يتيح عرض البطاقات الجامعية في المحفظة الرقمية

عاجل | 13 ألف دائرة إنترنت بالمدارس تحت الحماية علمت «دوت الخليج» أن وزارة التعليم، تعتزم التعاقد مع شركات متخصصة بالاتصالات وتقنية المعلومات لحماية الإنترنت في المدارس وإدارات... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 20 رجب 1443 هـ 20 رجب 1443 هـ

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