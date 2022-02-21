أستراليا تعيد فتح حدودها بعد عامين من الإغلاق

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في مؤتمر صحفي اليوم: "انتهى الانتظار"، مشيراً إلى انطلاق 56 رحلة جوية دولية في أستراليا خلال 24 ساعة من رفع القيود، وهو عدد قليل مقارنة مع رحلات ما قبل الجائحة، وأنه ليس لدي شك في أن هذا العدد سيرتفع بمرور الوقت.
وخلال عامين تقريباً، أودى الفيروس بـ4913 شخصاً في أستراليا التي سجلت 15298 إصابة جديدة، اليوم، وهو عدد أقل بكثير من الذروة غير المسبوقة البالغة 277.619 إصابة في 30 يناير. وخلال هذين العامين، منع الأستراليون من المغادرة ولم يمنح إلا عدد قليل من الزوار استثناءات للزيارة.
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