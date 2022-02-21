أشادت شركة مايكروسوفت بجهود المملكة في استمرار التعليم خلال جائحة « كورونا » من خلال الاستثمار في تقنيات التعليم، وتوفير البدائل الرقمية دون توقف ليوم واحد. وأكدت أن المملكة استطاعت التعامل مع الجائحة واستمرار التعليم بنجاح، وأعادت فتح وتهيئة المدارس للتعليم الحضوري مباشرةً بعد استقرار الجائحة، وبينما كانت التوقعات بمشاركة 70 - 80% من الطلبة في التعلّم عن بُعد من خلال المنصة، فإنه خلال أسبوعين من العام الدراسي بلغت نسبة الدخول إلى المنصة 98%. كما سخّرت كل الإمكانات لتوفير آلاف الأجهزة للأطفال الذين لا يمكنهم الوصول إلى «مدرستي».



كانت هذه تفاصيل خبر مدرستي مكّنت التعليم دون توقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.