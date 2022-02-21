40 متحدثا يخططون للتعليم الإلكتروني

يشارك أكثر من 40 متحدثا ومتحدثة في ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني، الذي تنظمه الجامعة السعودية الإلكترونية، الذي ينطلق صباح اليوم عبر 6 جلسات مختلفة، برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، للحديث عن مستقبل التعليم وتوجهاته.

استخدام التقنية

ويتضمن الملتقى في يومه الأول الجلسة الأولى التي تحمل عنوان: «التعليم الإلكتروني: تجاه تعليم مرن في عصر عدم اليقين»، بمشاركة الدكتور أندرياس شليشر مدير التعليم والمهارات، المستشار الخاص لسياسة التعليم للأمين العام في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وصبحي الطويل مدير قطاع التعليم ومستقبل التعلم والابتكار بمنظمة اليونسكو، والدكتورة بيكي تاكيدا تينكر ضابط التعافي الاقتصادي بمكتب ولاية كولورادو لقسم العمل والتعليم العالي، ويديرها أندرو جيفريز الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال، بهدف التأكيد على «استخدام التقنية لتحوير وليس مجرد حفظ الممارسات التعليمية، ودور التعلم الإلكتروني كحل لحقبة جديدة، والإنسانية الرقمية ومستقبل التعليم، إضافة إلى دور القطاع الخاص في التعليم الإلكتروني».

الجودة في التعليم

وتأتي الجلسة الثانية تحت عنوان: «الجودة في التعليم الإلكتروني»، ويديرها الدكتور هزاع الشريف، وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف للشؤون التعليمية، بحضور الدكتور ديفيد بيكر رئيس جامعة فرانكلين، والدكتور ديفيد كونلي الرئيس والشريك المؤسس لشركة EDImagine، والدكتور أيهم فيومي مستشار قسم التعليم والابتكار بشركة PWC الشرق الأوسط، والأستاذ دان ساندهو، المدير التنفيذي لشركة Sparx Learning، من أجل الحديث عن «الاعتبارات لممارسات التعلم الإلكتروني الجيدة، وتعريف وضمان الجودة في التعليم الإلكتروني، والإمكانيات والممارسات في تقييم الجيل التالي، إضافة إلى تفهم تجاوز التكنولوجيا على أصول التدريس المثبتة».

وتختتم جلسات الملتقى بعنوان: «قيادة التغيير للتكيف مع الاقتصاد الجديد»، التي يشارك فيها ضابط التعافي الاقتصادي بمكتب ولاية كولورادو الدكتور بيكي تاكيدا تنكر، ومدير عام الاعتماد البرامجي بهيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور بندر الخيال.