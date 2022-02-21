بعد 7 أعوام .. مواجهات الشباب والأهلي تعود

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تتجدد مواجهات فريق الشباب الأول لكرة القدم، ونظيره الأهلي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين دور ربع النهائي، الاثنين، بعد غياب 7 أعوام وكان آخر لقاء جمع الفريقين في البطولة 2014م، في المباراة النهائية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة «الجوهرة المشعة»، وانتهى اللقاء بفوز الفريق العاصمي على النادي الغربي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها مهند عسيري هدفين، والمحترف البرازيلي فيرناندو مينيغازو هدفًا وحيد، ويُعد اللقب الثالث في تاريخ الفريق الشبابي بالبطولة، ويمتلك الأهلي الرصيد الأعلى كأكثر الأندية تحقيقا لكأس الملك وذلك بواقع 13 مرة.

وعلى صعيد تاريخ المواجهات بين الفريقين في بطولة كأس الملك فقد تواجه الفريقين في 9 مواجهات، ويملك الفريق الشبابي النصيب الأعلى في الفوز على نظيره الأهلاوي، وتعود أول مباراة جمعتهما في البطولة إلى عام 1970 في مباراة نهائية جمعتهما فاز فيها الاهلي بهدف دون رد، لتعود مرة أخرى اللقاءات ولكن بعد 9 أعوام في 1979 وتواجهوا في دور الـ16 وفاز الاهلي بهدف دون رد.

وفي 2008 تواجه الفريقين في دور ربع النهائي وكان نظام البطولة من مباراتين ذهاب وإياب وحقق حينها الشباب أكبر فوز تاريخي في مواجهة الفريقين بالبطولة حيث فاز بنتيجة 6-1 وأوقف اللعب في الدقيقة 89 بسبب طرد لاعب و إصابة أربعة لاعبين، وفي لقاء الإياب تمكن الشباب مرة أخرى من الفوز بنتيجة 3-1.

وفي 2011 التقى الفريقان مرة أخرى في دور الربع النهائي من مباراتين ذهاب وإياب، وفي مباراة الذهاب اعتبر الأهلي فائزًا بنتيجة 3-0 بحسب ما أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم ، وبسبب إشراك اللاعب عبدالعزيز السعران الموقوف في البطولة الآسيوية، وفي لقاء الإياب فاز الشباب بهدف دون رد وتأهل الاهلي إلى دور نصف النهائي.

وفي 2013 شهدت النسخة من البطولة اول مباراة للفريقين في دور نصف النهائي، وفي لقاء الذهاب فاز أهلي جدة بهدف دون رد، ليعود الشباب في لقاء الإياب وينتصر بهدفين دون رد ويتأهل إلى النهائي.

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ولعبت 2014 ثاني المباريات النهائية بين الفريقين في بطولة كأس الملك واستطاع الشباب أن يخطف اللقب بثلاثة أهداف نظيفة ليحقق أول ألقابه أمام الاهلي.