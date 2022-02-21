الفنان السعودي “كفته”: أعتز بمحبة الأطفال وعملي القادم ستشاهدونه في رمضان

عبر الفنان السعودي سلمان المقيطيب ” كفته” عن اعتزازه بمحبة الأطفال بالمملكة والعالم العربي، مشيراً إلى أنه بصدد مشاركة فنية جديدة ومميزة عبر ” شباب البومب 10″ في شهر رمضان المبارك .
وفي الفتاصيل، قال “المقيطيب” في تصريح لـ “الخليج 365” إن ارتباطه بالعمل الفني كان قبل 15 عاماً ولقب ” كفته ” في مسلسل “كلنا عيال قرية” مقدماً الشكر لكافة زملائه بمسيرته الفنية التي لا تزال حافلة بالمنجزات والعطاء المتجدد.
وأضاف أن أكثر ما يشده، حرص الأطفال على التقاط السيلفي معه في الأسواق والمطاعم والذي يصفه بشعور رائع لما يحملونه من براءة .
وطالب ” كفته ” في ختام حديثه، متابعي صحيفة “الخليج 365” بالدعاء له بالشفاء من الفشل الكلوي الذي يعاني منه، متمنياً أن يجد متبرع ينهي معاناته مع الفشل الكلوي .
21 فبراير 2022 – 20 رجب 1443 12:35 AM
طالب متابعي “الخليج 365” بالدعاء له بالشفاء من الفشل الكلوي الذي يعاني منهالفنان السعودي “كفته”: أعتز بمحبة الأطفال وعملي القادم ستشاهدونه في رمضان
عبر الفنان السعودي سلمان المقيطيب ” كفته” عن اعتزازه بمحبة الأطفال بالمملكة والعالم العربي، مشيراً إلى أنه بصدد مشاركة فنية جديدة ومميزة عبر ” شباب البومب 10″ في شهر رمضان المبارك .
وفي الفتاصيل، قال “المقيطيب” في تصريح لـ “الخليج 365” إن ارتباطه بالعمل الفني كان قبل 15 عاماً ولقب ” كفته ” في مسلسل “كلنا عيال قرية” مقدماً الشكر لكافة زملائه بمسيرته الفنية التي لا تزال حافلة بالمنجزات والعطاء المتجدد.
وأضاف أن أكثر ما يشده، حرص الأطفال على التقاط السيلفي معه في الأسواق والمطاعم والذي يصفه بشعور رائع لما يحملونه من براءة .
وطالب ” كفته ” في ختام حديثه، متابعي صحيفة “الخليج 365” بالدعاء له بالشفاء من الفشل الكلوي الذي يعاني منه، متمنياً أن يجد متبرع ينهي معاناته مع الفشل الكلوي .
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