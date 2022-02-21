محمد بن مسعود - الدمام - ضمن أعمال تطوير المنطقة بإشراف الهيئة الملكية للعاصمة المقدسة والمشاعر أكملت الجهات التنفيذية بمكة المكرمة إزالة (985) عقارًا على مساحة (85867) مترًا مربعًا، ضمن أعمال تطوير منطقة قوز ‫النكاسة بمكة المكرمة. جاء ذلك بإشراف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. مكة المكرمة قوز ‫النكاسة ‬الهيئة الملكية المشاعر االمقدسة

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 985 عقارًا بـ"نكاسة مكة" على مساحة تناهز الـ86 ألف متر مربع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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