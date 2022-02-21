الباطن والفيحاء.. مواجهة رد اعتبار وتأهل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يستضيف فريق الباطن الأول لكرة القدم نظيره الفيحاء ضيفه، الإثنين، على ملعبه، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى الفريقان إلى خطف بطاقة التاهل، ففي حين يمني الباطن النفس بالوصول إلى نصف النهائي للمرة الثانية، يتطلع الفيحاء إلى حجز مقعده في المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه.

وبلغ السماوي دور الأربعة في نسخة البطولة عام 2018، لكن مسيرته توقفت بالخسارة أمام الاتحاد بنتيجة 2-6.

وبدأ الفريقان النسخة الحالية من البطولة بشكل مثالي، حيث اجتاز الباطن دور الـ16 بفوزه على الحزم بنتيجة 1-0، بينما حقق الفيحاء فوزا كبيرا على أبها بنتيجة 4-0 في الدور ذاته.

وستكون المواجهة هي الثانية بين الفريقين في الموسم الرياضي الجاري بعد أن تقابلا في الدور الأول من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة لصالح الباطن بنتيجة 2-0، لكن الوضع قد يكون مختلفا هذه المباراة عطفا على نتائج الفريقين في الجولات الأخيرة من الدوري.

وحقق الباطن انتصار وحيد وخسر ومرتين وتعادل في مباراة خلال آخر أربعة لقاءات، وعلى الطرف المقابل، حافظ الفيحاء على سجله الخالي من الخسارة في 4 مباريات متتالية« فوز و3 تعادلات».

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ويعول الكرواتي ألين هورفات مدرب الباطن على كوكبة من النجوم المتميزة، وفي مقدمتها الأنجولي فابيو أبرو والثنائي الهولندي محمد رايحي ويوسف الجبلي، في حين يعتمد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفيحاء على أسلحته الهجومية والمتمثلة في الغاني صامويل أوسو، والبرازيلي رامون لوبيز.

ويلتقي الفائز في هذه المباراة مع الفائز من لقاء التعاون والاتحاد في الدور نصف النهائي.