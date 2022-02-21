عبدالعزيز: نعتز بتكليف الاتحاد العربي وحريصون على تنظيم بطولة متميزة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد محمد عبدالعزيز مدير البطولة العربية لاختراق الضاحية في نسختها الرابعة والعشرين، التي ستقام على أرض المملكة يوم غد الثلاثاء 22 فبراير الجاري على نادي راشد للفروسية وسباقات الخيل، اعتزاز الاتحاد البحريني لألعاب القوى بالتكليف من قبل الاتحاد العربي للعبة بتنظيم منافسات النسخة الحالية على أرض المملكة، مرحّبا بالأشقاء العرب الموجودين على أرض المملكة والمشاركين بالحدث.

وقال محمد عبدالعزيز في المؤتمر الصحفي العام الذي عقد في فندق جولدن توليب، بحضور ممثلي الاتحاد البحريني وكذلك الاتحاد العربي وأعضاء اللجان لبطولة اختراق الضاحية: «مملكة البحرين حريصة دائما على لمّ الشمل العربي من الخليج إلى المحيط في مختلف المنافسات الرياضية، ونحن سعداء بتنظيم البطولة الحالية، ونؤكد على نقطتين أساسيتين، هما تشريف مملكة البحرين من الناحية التنظيمية والاخراجية للمنافسات، وإعطاء هذا التجمع العربي الزخم والصدى الإعلامي المناسب الذي يستحقه».

من جانبه، أكد مراد السنوسي عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي لألعاب القوى والمندوب الإداري للبطولة أن الأجواء التنظيمية في البحرين ستكون على أعلى المستويات، والظروف مهيأة للغاية من أجل إقامة بطولة مثالية تواكب التطلعات والآمال وتحاكي تنظيم الأحداث العالمية، واطلعنا عن قرب على الإجراءات الخاصة بإقامة المنافسات، ووجدنا كافة المرافق التحضيرية من غرفة مراقبة المنشطات، وحجرة المناداة، والسكرتارية والبدايات والنهايات، ولذلك نحن متفائلون جدا بتنظيم البحرين لهذه النسخة وإخراجها بالطريقة الملائمة. من جهته، قال طاهر ريغي رئيس اللجنة الفنية والسكرتارية في البطولة العربية لاختراق الضاحية: «نعوّل كثيرا على خبراتنا في الاتحاد البحريني لألعاب القوى من أجل استضافة وتنظيم بطولة تليق بسمعة المملكة من النواحي كافو، فقد الخليج 365 أن أشرف الاتحاد على تنظيم مسابقتين آسويتين في عامي 2008 و2016، ولقينا أصداء إيجابية للغاية من المسؤولين بالاتحاد الدولي للعبة، ولهذا السبب فإن ثقتنا تتضاعف لإحداث نقلة نوعية في الجوانب التنظيمية العامة للحدث العربي».

وكشف طاهر ريغي عن مشاركة 181 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 دولة عربية في المنافسات الحالية، منهم 122 لاعبا و 59 لاعبة في فئات الناشئين والناشئات، والشباب والشابات، والرجال والسيدات، مؤكدا أن اللجنة الفنية اعتمدت مسافة 2150 مترا للسباق فوق مضمار سريع، متمنيا أن يحظى الأشقاء العرب بأجواء تنافسية مشجّعة مع انطلاقة البطولة الرسمية يوم غد الثلاثاء.