الشباب يواصل مشواره بتخطّي الاتحاد «فارس» والمالكية يهز صدارة «غزال» البحرين بثلاثية

محمد بن مسعود - الدمام - ضرب المالكية بقوة وأسقط متصدر دوري الدرجة الثانية لكرة القدم البحرين بثلاثة أهداف دون مقابل، ليعلن عودته القوية للمنافسة على بطاقتي الصعود المباشر، ورفع المالكية رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد البحرين على 24 نقطة وما زال محتفظا بمقعد الصدارة.

وأنهى المالكية المباراة من شوطها الأول عندما نجح في تسجيل هدفين الأول عن طريق مهاجمه الجديد محمود البناي مستغلاً خطأً مشتركًا من الدفاع والحارس البحريني، وأضاف إيمانويل الهدف الثاني عبر ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني واصل المالكية أفضليته ونجح إيمانويل في تعزيز تقدمه بهدف ثالث، لينهي المباراة لصالحه بثلاثية نظيفة.

وفي مباراة ثانية، قلص الشباب الفارق مع البحرين عندما هزم الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليضيف «الماروني» 3 نقاط ثمينة وضعته في موقف مثالي على قائمة الترتيب برصيد 23 نقطة، بينما فقد الاتحاد آماله في المنافسة على الصعود بخسارة جديدة أوقفت رصيده عند 14 نقطة في المركز الخامس مؤقتًا لحين مباريات اليوم. وتقدم الشباب أولاً في الشوط الأول عن طريق لاعبه النيجيري ديمبا، وعاد ذات اللاعب وسجل الهدف الثاني، وأضاف جاسم محمد خليل الهدف الثالث، قبل أن يقلص الاتحاد النتيجة بهدفين عن طريق النيجيري فيكتوري. وتستكمل اليوم مباريات الجولة 11 بثلاث مباريات يلعب في الأولى فريقا سترة «12 نقطة» مع قلالي «10 نقاط» على ملعب مدينة حمد، فيما يلعب الاتفاق الرابع «19 نقطة»، مع البسيتين «6 نقاط» على ملعب النادي الأهلي، وأخيرا يلعب التضامن «نقطتين» مع مدينة عيسى «12 نقطة» على ملعب نادي الرفاع، وتبدأ ركلة البداية في المباريات الثلاث عند الساعة 6.15.