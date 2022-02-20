شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. القبض على شخص نقل مخالفًا لنظام أمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة قبضت على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمركبته الخاصة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالة المخالف إلى جهة الاختصاص والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي خدمة أو مساعدة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، و غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و 999 و 996 في جميع مناطق المملكة.