شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز نمط الحياة في جدة.. أكبر شراكة في تاريخ الاتحاد والأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تمثل اتفاقية الشراكة نقطة الانطلاق لتجربة رياضية جديدة للمشجعين

- تحقيق طموحات الناديين على المستويين المحلي والدولي

- يتضمن المشروع 4 معالم استثنائية

يعد مشروع وسط جدة أحد الاستثمارات النوعية لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تساهم في دعم تحقيق استراتيجية الصندوق ودعم المحتوى المحلي من خلال فرص استثمارية، واستحداث المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.

و أعلنت شركة وسط جدة للتطوير، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن اكتمال إجراءات توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية مع ناديي الاتحاد والأهلي، لتكون بموجبها شريكاً إستراتيجياً للناديين، في عقد يمتد لمدة 20 عاما بقيمة 100 مليون ريال سعودي سنوياً لكل نادٍ، بدأً من عام 2022م، مع إمكانية مراجعة قيمة اتفاقية الشراكة كل 5 أعوام.

وتسهم اتفاقية الشراكة في دعم جهود قيادة المملكة حفظها الله في تحقيق مستهدفات التنمية في القطاع الرياضي. كما تسهم في تشجيع مختلف أنواع الرياضة من أجل تحقيق التميز الرياضي على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتساعد اتفاقية الشراكة في تمهيد الطريق نحو تعريف العالم بإنجازات المملكة في المجال الرياضي وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

وسيكون لاتفاقية الشراكة دور بارز في تعزيز قدرة الناديين على المنافسة داخلياً وخارجياً مما سيساهم في تعزيز مشروع وسط جدة.

وستوفر اتفاقية الشراكة للناديين دعماً متواصلاً وتمكنهما من تطوير قدرات اللاعبين في مختلف الأنشطة الرياضية، والاستعانة بلاعبين بمستويات عالية، وتطوير قدرات الموهوبين من لاعبين الفئات العمرية المختلفة، وتوفير فرص أفضل للتدريب والاستعانة بمدربين على مستويات عالمية.

وستسهم اتفاقية الشراكة من قدرة الناديين من الفوز بمزيد من الألقاب والبطولات مما سيعزز مشاعر الفخر والشغف لدى المشجعين. وستمثل اتفاقية الشراكة نقطة الانطلاق لتجربة رياضية جديدة للمشجعين.

ويقع مشروع وسط جدة في موقع استراتيجي على مساحة ٥.٧ مليون متر مربع بقلب مدينة جدة.

ويتضمن المشروع أربعة معالم استثنائية (دار أوبرا – متحف – أستاد رياضي – الأحواض المحيطية والمزارع المرجانية).

ويساهم المشروع في قطاعات حيوية واعدة بمعايير عالمية (سياحية – رياضية – ثقافية – ترفيهية) بالإضافة إلى مناطق سكنية عصرية وحلول متنوعة لقطاع الأعمال. ويوفر المشروع ١٧ ألف وحدة سكنية و٢٧٠٠ غرفة فندقية.

وتم اعتماد تصاميم عصرية بمعايير عالمية للمشروع مع الحرص على استخدام العناصر والمكونات المعمارية الأصيلة لمدينة جدة.

وسترتقي شركة وسط جدة للتطوير بالمشهد الرياضي من خلال استثمارها في أندية جدة.

ويعتبر عقد الشراكة الاستراتيجية هو أحد أكبر الشراكات في تاريخ الناديين وخطوة استثمارية هامة في مسيرة الأندية لرفع مداخيلها السنوية.

كما ستسهم الشراكة في تحقيق طموحات الناديين على المستويين المحلي والدولي بفضل الدعم المالي الذي توفره الاتفاقية.

وستمثل اتفاقية الشراكة نقطة الانطلاق لتجربة رياضية جديدة للجمهور العام.

ويسهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة مع توفير أفضل نمط للسكان والزوار، حيث يتمتع مشروع "وسط جدة" بمقومات طبيعية متعددة، من ضمنها الواجهة البحرية بشريط مائي طوله 9.5 كلم، ويحتوي مرسى بمواصفات عالمية مهيأ لاستقبال اليخوت من داخل وخارج المملكة، وشاطئ رملي بطول 2.1 كلم، كما ستشكل المساحات الخضراء والأماكن المفتوحة والخدمات العامة 40% من مساحة المشروع.