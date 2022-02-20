شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يدشن مشاريع تنموية بـ9.8 مليارات في الطائف وميسان والمويه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، أمس، على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في محافظات الطائف وميسان والمويه والتي بلغت قيمتها ما يزيد عن 9 مليارات و821 مليون ريال.

ودشن الفيصل خلال زيارته للمحافظة مشروع الخزن الاستراتيجي للمياه بالطائف وعدد من مشروعات المياه في المحافظة شملت نقل مياه عرفات-الطائف بضح 176400م3 في اليوم، ونظام نقل مياه الطائف (تربة- رنية -الخرمة) 156 ألف م3 في اليوم، ومشروع المرحلة الثانية للخزن الاستراتيجي في مكة المكرمة والذي يحوي 8 خزانات بطاقة إجمالية تقدر بمليون و630 ألف م3 والمرحلة الأولى في الطائف بواقع 9 خزانات تتسع لمليون و530 ألف م3.

بعد ذلك ترأس أمير المنطقة اجتماعات بحضور أهالي الطائف وميسان والمويه ومديري القطاعات الحكومية، تخللها استعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، ومناقشة سبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.

كما دشن مشروعا لتعليم الطائف يتمثل في إنشاء مجمع نخب التعليمي، ومشروعين تابعين لشركة المياه الوطنية. وفي محافظة ميسان تجاوزت قيمة المشاريع 26 مليون ريال تمثلت في 5 مشاريع تابعة لإدارة الطرق والنقل، و3 مشاريع بلدية، وفي محافظة المويه بلغت قيمة المشاريع 193 مليون ريال شملت 5 مشاريع تابعة لوزارة النقل، ومشروع إنشاء شبكة هوائية مزدوجة تابعة لشركة الكهرباء. ويستكمل الفيصل اليوم جولاته بزيارة محافظات تربة والخرمة ورنية.

مشاريع محافظة الطائف:

