أمير مكة يدشن مشاريع تنموية بـ9.8 مليارات في الطائف وميسان والمويه

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ودشن الفيصل خلال زيارته للمحافظة مشروع الخزن الاستراتيجي للمياه بالطائف وعدد من مشروعات المياه في المحافظة شملت نقل مياه عرفات-الطائف بضح 176400م3 في اليوم، ونظام نقل مياه الطائف (تربة- رنية -الخرمة) 156 ألف م3 في اليوم، ومشروع المرحلة الثانية للخزن الاستراتيجي في مكة المكرمة والذي يحوي 8 خزانات بطاقة إجمالية تقدر بمليون و630 ألف م3 والمرحلة الأولى في الطائف بواقع 9 خزانات تتسع لمليون و530 ألف م3.
بعد ذلك ترأس أمير المنطقة اجتماعات بحضور أهالي الطائف وميسان والمويه ومديري القطاعات الحكومية، تخللها استعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، ومناقشة سبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.
كما دشن مشروعا لتعليم الطائف يتمثل في إنشاء مجمع نخب التعليمي، ومشروعين تابعين لشركة المياه الوطنية. وفي محافظة ميسان تجاوزت قيمة المشاريع 26 مليون ريال تمثلت في 5 مشاريع تابعة لإدارة الطرق والنقل، و3 مشاريع بلدية، وفي محافظة المويه بلغت قيمة المشاريع 193 مليون ريال شملت 5 مشاريع تابعة لوزارة النقل، ومشروع إنشاء شبكة هوائية مزدوجة تابعة لشركة الكهرباء. ويستكمل الفيصل اليوم جولاته بزيارة محافظات تربة والخرمة ورنية.
مشاريع محافظة الطائف:
- 9 مليارات و433 مليون ريال قيمتها شملت
- 17 مشروعا تابعة لأمانة المحافظة
- 14 مشروعا تابعا للشؤون الصحية
- 13 مشروعا تابعا لشركة المياه الوطنية
- 1مشروع تابع لمكتب شؤون الإسكان بالمحافظة
- 5 مشاريع تابعة لجامعة الطائف
- 3 مشاريع تابعة للإدارة العامة للتعليم
- 2 مشروع تابعان لوزارة النقل والخدمات اللوجستية
- 10 مشاريع تابعة لإدارة الكهرباء
- 4 مشاريع تابعة لمطار الطائف الدولي
- 5 مشاريع تابعة لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد.
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