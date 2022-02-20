تسجيل 1013 إصابة بكورونا.. وشفاء 2136 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1013 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 2136 حالة للشفاء. وبينت في إحصائية خلال الـ24 ساعة الماضية، أن عدد الحالات الحرجة 832 حالة. وأشارت إلى تسجيل حالتي وفاة، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.





إجمالي الإصابات 739,344



حالات التعافي 711,556



الحالات النشطة 18,804



إجمالي الوفيات 8984



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