315 ألف بلاغ لأمانة جدة .. و86% نسبة المعالجة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت أمانة محافظة جدة 315.608 بلاغات، عبر خدمة 940 خلال العام الماضي 2021م، في حين بلغت نسبة معالجتها 86% من إجمالي البلاغات الواردة. وكشف تقرير صادر عن الإدارة العامة لخدمة العملاء عن تلقي الأمانة لـ7.323 اتصالا من المستفيدين عبر خدمة اتصل، والاتصال المباشر، والسنترال. يذكر أن الأمانة تسعى باستمرار لتحديث وتطوير أنظمتها وخدماتها الرقمية الخارجية للعملاء والمستفيدين، وذلك في إطار برنامج التحول الوطني للقطاع البلدي بما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات البلدية المقدمة لسكان جدة. عدد الزيارات لأمانة جدة:





35.647 موعدا رقميا



9.869 زائرا خلال العام الماضي



3163 زائرا لإدارة الكروكيات التنظيمية



2.460 زائرا لإدارة المنح



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