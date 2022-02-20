23 ألف مخالفة لتدابير كورونا والرياض في المقدمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 22953 مخالفة، للفترة من 12 / 7 / 1443هـ حتى 18 / 7 / 1443هـ ، وجاءت الرياض أعلى المناطق في المخالفات ثم المدينة المنورة والشرقية بينما حلت منطقة مكة المكرمة رابعا في عدد المخالفات. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.





مخالفات كورونا في المناطق



7277 مخالفة في الرياض



3067 مخالفة في المدينة



2955 مخالفة في الشرقية



1908 مخالفات في مكة



1566 مخالفة في القصيم



1589 مخالفة في حائل



966 مخالفة في الجوف



827 مخالفة في جازان



726 مخالفة في تبوك



682 مخالفة في الباحة



479 مخالفة في الحدود الشمالية



470 مخالفة في جازان



441 مخالفة في عسير





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