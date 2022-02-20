شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: احتمالية الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وكورونا معا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه من المتوقع استمرار تراجع الإصابات اليومية والحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، مبينا أنه من المحتمل الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وكورونا في نفس الوقتوأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمتابعة مستجدات كورونا في المملكة أمس، أن اللقاحات لها أثر كبير في تراجع الإصابات اليومية.

وحول المدى الزمني للجرعات التنشيطية للقاحات، أكد العبدالعالي أنه لا يوجد دراسات تحدد المدى الزمني للجرعات التنشيطية للقاحات ضد كورونا حتى الآن.

وشدد على أن الجرعات التنشيطية تمت بناء على دراسات عالمية ومحلية لخبراء ومتخصصين، والهدف الأساسي منها هو جعل مستوى الحماية الممتاز ضد المرض الشديد أكثر استمرارية ومعززا لمدة أطول.

أبرز ما قاله متحدث الصحة:

