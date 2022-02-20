متحدث الصحة: احتمالية الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وكورونا معا

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وحول المدى الزمني للجرعات التنشيطية للقاحات، أكد العبدالعالي أنه لا يوجد دراسات تحدد المدى الزمني للجرعات التنشيطية للقاحات ضد كورونا حتى الآن.
وشدد على أن الجرعات التنشيطية تمت بناء على دراسات عالمية ومحلية لخبراء ومتخصصين، والهدف الأساسي منها هو جعل مستوى الحماية الممتاز ضد المرض الشديد أكثر استمرارية ومعززا لمدة أطول.
أبرز ما قاله متحدث الصحة:
- أكثر من 60 مليون جرعة من اللقاحات تم إعطاؤها في المملكة.
- أكثر من 24 مليون شخص تلقوا جرعتين.
- منحنى الحالات الحرجة يشهد انخفاضا واضحا ومستمرا.
- معظم الإصابات الحرجة في العنايات المركزة تكون أكثر بشكل كبير لدى من لم يتلقوا الجرعات الأساسية أو التنشيطية من اللقاحات.
- المملكة تضرب أروع الأمثلة في مواجهة جائحة كورونا وهي نموذج عالمي يحتذى به.
- المنحنى الوبائي لكورونا يعود للنزول بشكل واضح.
- اللقاحات لها أثر كبير في تراجع الإصابات اليومية بالفيروس والحالات الحرجة.
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