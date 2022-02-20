موسم الرياض يطبع ألوان الترحيب على جوازات سفر الضيوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطبع موسم الرياض ألوان الترحيب على جوازات ضيوف المملكة وزوارها، من خلال تضمينه في أختام الدخول إلى المملكة، في منافذ الجوازات التابعة لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث يتوسط شعار الموسم الختم، حاملا عبارة «أسفرت وأنورت»، ترحيبا بالزوار وابتهاجا بقدومهم إلى أرض المملكة.

ويأتي ترحيب موسم الرياض بالمسافرين ضمن مبادراته الهادفة إلى إظهار دور المملكة في الترحيب بالقادمين إليها، وتثقيفهم بمفاهيم الترفيه الحديث بمناطق الموسم الـ14، التي تتنوع فيها الخيارات الترفيهية، والأنشطة المناسبة للعائلات والأفراد والأطفال.

ويعد مطار الملك خالد الدولي أحد أكبر منافذ الدخول إلى المملكة، بوصفه مطار العاصمة، مما يجعله ضمن أكثر المواقع ترحيبا بضيوف المملكة والقادمين إلى موسم الرياض في نسخته الثانية، الذي بدأت فعالياته في 20 أكتوبر 2021م.

ويرحب موسم الرياض بزوار المملكة بطرق مختلفة، منها: اللوحات الإعلانية في الطرقات الرئيسة داخل المملكة، والإعلانات الدولية التي سبقت انطلاقه في ميادين عالمية، في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن القنوات التلفزيونية، ومنصات البث الإذاعي.