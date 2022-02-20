شكرا لقرائتكم خبر موسم الرياض يطبع ألوان الترحيب على جوازات سفر الضيوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي ترحيب موسم الرياض بالمسافرين ضمن مبادراته الهادفة إلى إظهار دور المملكة في الترحيب بالقادمين إليها، وتثقيفهم بمفاهيم الترفيه الحديث بمناطق الموسم الـ14، التي تتنوع فيها الخيارات الترفيهية، والأنشطة المناسبة للعائلات والأفراد والأطفال.
ويعد مطار الملك خالد الدولي أحد أكبر منافذ الدخول إلى المملكة، بوصفه مطار العاصمة، مما يجعله ضمن أكثر المواقع ترحيبا بضيوف المملكة والقادمين إلى موسم الرياض في نسخته الثانية، الذي بدأت فعالياته في 20 أكتوبر 2021م.
ويرحب موسم الرياض بزوار المملكة بطرق مختلفة، منها: اللوحات الإعلانية في الطرقات الرئيسة داخل المملكة، والإعلانات الدولية التي سبقت انطلاقه في ميادين عالمية، في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن القنوات التلفزيونية، ومنصات البث الإذاعي.
كانت هذه تفاصيل خبر موسم الرياض يطبع ألوان الترحيب على جوازات سفر الضيوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.