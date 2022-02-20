تفعيل ترجمة خطب الجمعة بالمسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتفعيل ترجمة خطب الجمعة، وقعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اتفاقية مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تتضمن توفير عدد من المترجمين للقيام بأعمال الترجمة بعدة لغات. وتهدف الاتفاقية التي وقعها مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، وعميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة الإسلامية الدكتور سامي السلمي إلى تفعيل جميع اللغات الـ10 المعتمدة في مشروع الترجمة الفورية لخطب المسجد النبوي، لتمكين غير الناطقين باللغة العربية من الاستفادة من سماع خطب الجمعة بلغاتهم عند وجودهم في المسجد النبوي، وتقديم خدمات الترجمة في المجالات التحريرية والفورية والإرشاد المكاني من قبل مترجمين متخصصين مؤهلين بالعلم الشرعي.



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