التدريب التقني: 1057 فرصة عمل و45 ألف متدرب في يناير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن قبول 45 ألفا في جميع برامج المؤسسة للفصل التدريبي الثاني وتوفير 1057 فرصة عمل خلال يناير الماضي.

وأشارت، في تقرير لها أصدرته أمس، إلى توقيع 6 مذكرات تفاهم منها مع هيئة تقويم التعليم، وعدد من الجامعات والهيئات والمراكز.

وأوردت في تقريرها أنه تم تدشين البوابة الالكترونية لمشروع تأهيل الشباب في مهنة صيد السمك، وتوفير 124 فرصة وظيفية عبر لقاءات التوظيف في الكلية التقنية للبنات في الخبر وتخريج 128 متدربة في مشروع السلامة والصحة المهنية.

أرقام «التدريب التقني» في يناير

التدريب والجودة

695 طلبا لاعتماد الشهادة الاحترافية

23 ألف خريج وخريجة بالفصل التدريبي الأول

التدريب الأهلي

14 رخصة جديدة للمنشآت

538 اختبارا شاملا وتأهيليا

ريادة الأعمال

436 طلب تمويل مشاريع

139 مشروعا تحت التأسيس

205 مشاريع بدأت العمل