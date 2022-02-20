التدريب التقني: 1057 فرصة عمل و45 ألف متدرب في يناير

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وأشارت، في تقرير لها أصدرته أمس، إلى توقيع 6 مذكرات تفاهم منها مع هيئة تقويم التعليم، وعدد من الجامعات والهيئات والمراكز.
وأوردت في تقريرها أنه تم تدشين البوابة الالكترونية لمشروع تأهيل الشباب في مهنة صيد السمك، وتوفير 124 فرصة وظيفية عبر لقاءات التوظيف في الكلية التقنية للبنات في الخبر وتخريج 128 متدربة في مشروع السلامة والصحة المهنية.
أرقام «التدريب التقني» في يناير
التدريب والجودة
695 طلبا لاعتماد الشهادة الاحترافية
23 ألف خريج وخريجة بالفصل التدريبي الأول
التدريب الأهلي
14 رخصة جديدة للمنشآت
538 اختبارا شاملا وتأهيليا
ريادة الأعمال
436 طلب تمويل مشاريع
139 مشروعا تحت التأسيس
205 مشاريع بدأت العمل
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