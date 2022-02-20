وادي الدمام يطلق برنامج الشركات الناشئة للتقنية الحيوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الدمام
أطلق وادي الدمام التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أمس برنامج الشركات الناشئة في التقنية الحيوية وهو البرنامج الأول من نوعه في المملكة والذي صمم لتحفيز تأسيس شركات ناشئة بتنظيم من وادي الدمام للتقنية الحيوية، وبمشاركة عدد من الشركاء منهم جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل، وشركة أرامكو السعودية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة، ومؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute )، وشركة صدارة للبتروكيماويات.
و يستهدف البرنامج تحفيز بناء الشركات الناشئة في مجال التقنية الحيوية، وبناء قنوات تواصل مع الشركات الناشئة القائمة من حول العالم، وفتح فرص استثمار بها، وتحفيز الكفاءات المميزة ودعمها للعمل على التحديات المرتبطة بالتقنية الحيوية، والعمل على نقل أحدث التقنيات الحيوية العالمية وتوطينها، وتطوير تطبيقات التقنية الحيوية بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، وتقديم أفضل البرامج التدريبية والاستشارات الإدارية لتأهيل الكوادر الوطنية والعالمية وتدريبها للاستثمار في التقنية الحيوية.
حيث ان البرنامج يندرج تحت أربع مراحل وهي تسجيل المشاريع والشركات الناشئة، واختيار المشاريع المتأهلة، ومرحلة التطوير، واخيراً مرحلة الاختيار النهائي بإجمالي منح تصل الى 500 ألف دولار، وسيتمكن أصحاب المشاريع المتأهلة من الحصول على توجيه وإرشاد من قبل قياديين مخضرمين وأصحاب خبرة طويلة في الأعمال والاستثمار وصناعة القرار منهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال ومعالي م. خالد الفالح ومعالي م. بندر الخريف وسعادة الأستاذة لبنى العليان وعدد من أصحاب الخبرات والكفاءة من حول العالم.
يستهدف البرنامج الشركات الناشئة في مجال التقنية الحيوية الراغبين في الحصول على فرص تدريبية مميزة، والدخول للأسواق والحصول على استثمارات. يمكن للراغبين في التسجيل للبرنامج الدخول على منصة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني (www.dammamvalley.sa)
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