بوحجي: البحرين قادرة على تقديم دورة استثنائية في ثاني أكبر حدث للمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد مدير مكتب دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية – البحرين 2022 لطيفة بوحجي أن مملكة البحرين باتت جاهزة لاحتضان الحدث الإقليمي بصورة متميزة، بما يعكس المستوى التنظيمي الراقي وامكاناتها التي تؤهلها لتنظيم مختلف البطولات الرياضية، بما فيها البطولات الخاصة بالألعاب البارالمبية. وقالت بوحجي: «تمتلك مملكة البحرين خبرات تراكمية في تنظيم البطولات الخاصة بالألعاب البارالمبية، وهذا ما اتضح من خلال الاستضافة الأخيرة الحدث الرياضي القاري (البحرين 2021 – دورة الألعاب البارالمبية الاسيوية للشباب) التي تمكنت المملكة من إخراجه بحلة تنظيمية زاهية، وفي الوقت الذي سعدنا بالنجاح فإننا نعمل بكل جد وإخلاص في سبيل اظهار الدورة البارالمبية لغرب آسيا بما يليق بسمعة البحرين وبموقعها، باعتبارها باتت المكان المفضل للاتحادات الدولية والقارية لإقامة البطولات على أراضيها».

وأوضحت بوحجي أن مكتب الدورة قام خلال الفترة الماضية بالتأكد من كل الإجراءات التنظيمية والفنية قبل انطلاقة الدورة، والتأكد من عمل اللجان كافة ومدى تطبيقها للخطة التنظيمية الموضوعة، والتي نأمل أن تسهم في الوصول الى تطلعاتنا بتنظيم متميزة وتقديم نسخة استثنائية للدورة، كما قام المكتب بالتأكيد على أهمية تعاون كل اللجان والجهات ذات العلاقة من أجل إنجاح الدورة.

وأعربت بوحجي عن تقديرها واعتزازها بالدعم الكبير الذي يقدمه الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، ومتابعته لكل الأعمال التي تقوم بها اللجان، الأمر الذي يمثل دافعا للعاملين كافة من أجل بذل الجهود الممكنة لتحقيق النجاح للدورة.