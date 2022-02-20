وحدة للتطوع بكنان بشرورة

دشن فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمحافظة شرورة وحدة التطوع حسب المعيار الوطني السعودي للتطوع - إدامة في جمعية المستودع الخيري بشرورة (كنان)، بحضور مستشار التطوع ظافر القرني وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات بالمحافظة. وقدم القرني عرضا موجزا عن ماهية المعيار الوطني السعودي للتطوع، وكيف جرى تطبيقه في كنان، ثم قدم رئيس مجلس الإدارة درعاً تذكارياً للمستشار ظافر، تقديرا لجهوده المبذولة في تأسيس وحدة التطوع



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