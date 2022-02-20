القبض على يمني سرق مجوهرات ومبلغ مالي

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن دوريات الأمن بمدينة أبها، استعادت مجوهرات ومبلغ مالي سرقت من أحد المنازل، والقبض على سارقها، مقيم من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.



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