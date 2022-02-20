أدوار هامة للمرشد السياحي في تنمية القطاع



يواصل ملتقى الإرشاد السياحي الثامن فعالياته لليوم الثاني، والذي تنظمه غرفة أبها بالتعاون مع الجمعية السعودية للإرشاد السياحي، خلال الفترة من 19 ‏ إلى 21 فبراير 2022م بفندق قصر أبها. هذا وقد تضمنت فعاليات اليوم الثاني للملتقى العديد من المحاور، ويدير جلسات الملتقى مانع ناجي اليامي من الجمعية السعودية للإرشاد السياحي، ودار المحور الأول حول الإرشاد في جولات فنون الطهي، وتحدث فيه: ماجد المهنا من هيئة فنون الطهي، وقد تم استعرض المهنة السياحية وعلاقتها بفنون الطهي، كما تم التعريج على دور المرشدين السياحيين المحليين، والمرشدين المرافقين ومرشدي المناطق الطبيعية كالجبال والغابات والصحاري.. وأهمية المرشد السياحي ودوره في سلامة السائحين الذين يرافقهم، والحفاظ على صحتهم وعدم تعريضهم لأي مخاطر خاصة بالأطعمة والمشروبات. === سياحة البحر بينما كان المحور الثاني حول أهمية التدريب والتطوير لمرشدي السفن السياحية، تحدث فيه سامي خياري من شركة كروز السعودية، حيث تم عرض التجارب الدولية الناجحة في قطاع الإرشاد السياحي، بهدف وضع الخطط الكفيلة بتأهيل المرشدين السياحيين بحلول العام 2030 لتلبية الطلب المتوقع للخدمة، وذلك لاستقطاب كفاءات سعودية لديها القدرة على تقديم المملكة كوجهة سياحية منافسة، بأسلوب شيق ومهارات عالية وسلوك يعكس أخلاقيات ومبادئ المجتمع السعودي. ====مهارات المرشد السياحي وتحدث المحور الثالث عن القصة وأهميتها في عمل المرشد السياحي، قدمها علي مغاوي، حيث تم التأكيد على ضرورة أن يتمتع المرشد السياحي بمجموعة من المهارات، منها مهارات الاتصال القوية، التي تسمح له بالتعامل مع الآخرين بصورة يومية، بالإضافة إلى الجرأة في التعامل والذاكرة الحديدية لسرد الأحداث التاريخية، أو عادات وتقاليد الدول، والقدرة على الارتجال لزيادة حماس الجولة السياحية، مع القدرة على تخفيف التوتر عن السائحين خلال جولتهم. ==== دور الغرف التجارية أما المحور الرابع فكان عن دور الغرف التجارية في دعم وتنمية نشاط الإرشاد السياحي بالمملكة، و قدمها محمد سعد القحطاني من غرفة أبها، وقد تم شرح دور السياحة وأثرها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمجتمع، كذلك دور المرشد السياحي في التوعية السياحية والتسويق، كما تم التطرق إلى أهمية الإرشاد السياحي على المستويين العالمي والمحلي، وماذا يمكن أن تقدم الغرف التجارية لتطوير الإرشاد السياحي. ===عسير وجهة عالمية واختتمت محاور فعاليات الملتقى لليوم الثاني، بعرض لسلطان زميع من هيئة تطوير عسير حول إستراتيجية عسير ودور قطاع السياحة فيها، شارحاً كيفية الوصول بمنطقة عسير كوجهة عالمية طوال العام، حيث يستلهم منها الجميع من الانسجام ما بين الأصالة والحداثة، المبني على مكامن قوتها من أصالة وطبيعة. عسير وجهة عالمية للطهي 2024 من ناحية أخرى أعلنت هيئة فنون الطهي، عن ترشيح عسير كمنطقة عالمية للطهي عام 2024، كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للإرشاد السياحي، بشأن مشروع جولات فنون الطهي السياحية، وتأهيل المرشدين السياحين في مجالات الطهي بعسير.

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