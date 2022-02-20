وأسفرت الحملات عن مصادرة مواد غذائية معروضة، بوزن 540 كيلو جراماً من منتجات الخضار المتنوعة، لمخالفتها اشتراطات بيع وحفظ وتخزين المواد الغذائية، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على الباعة الجائلين المخالفين لأنظمة البيع، وإزالة 37 بائعاً ومبسطاً مخالفاً لأنظمة البيع، من المتجولين بالطرق وشوارع المحافظة.
كما نفّذت حملة نظافة واسعة بحيي المحمدية والفيصلية وسوق المواشي بالمحافظة، والعمل جارٍ بحي الفيحاء ومركز السفانية، حيث تم مسح جميع الحوط والأراضي الفضاء، وإزالة مخلفات البناء بمقدار 4000 متر مكعب مجهولة المصدر، وكنس يدوي وآلي بحجم 3200 متر مكعب، مع استبدال 500 برميل سعة 200 لتر.
وأكدت الأمانة استمرار برنامجها في معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، من خلال تكثيف حملاتها على الباعة المتجولين المخالفين، وعدم رمي مخلفات المباني بشكل عشوائي، ووضعها بالمردم المخصص لها، ووضع النفايات بالحاويات المخصصة والمنتشرة على طول الشوارع الرئيسية والداخلية، لتكون محافظة الخفجي نظيفة، داعيةً الجميع للإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات من خلال التواصل عبر مركز البلاغات «940». م
ن جانب آخر زرعت أمانة الشرقية أكثر من 50 ألف زهرة موسمية، في كل الشوارع والميادين بغرب الدمام، لتحسين المشهد الحضري، ورفع كفاءة مجموعات ألعاب الأطفال بالعديد من الساحات والحدائق العامة، بهدف الحفاظ على سلامة الأطفال وزيادة عوامل الأمان، وذلك بعمل الصيانات اللازمة وبالمتابعة الدورية لتلك الألعاب.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 4 آلاف م3 من المخلفات بالخفجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.