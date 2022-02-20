إزالة 4 آلاف م3 من المخلفات بالخفجي

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، حملات رقابية على الأسواق العامة بمحافظة الخفجي، لمنع الباعة المتجولين المخالفين من الافتراش بالطرق العامة، وذلك ضمن إستراتيجيتها للحد من البيع العشوائي وسلامة الغذاء، والحد من التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأسفرت الحملات عن مصادرة مواد غذائية معروضة، بوزن 540 كيلو جراماً من منتجات الخضار المتنوعة، لمخالفتها اشتراطات بيع وحفظ وتخزين المواد الغذائية، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على الباعة الجائلين المخالفين لأنظمة البيع، وإزالة 37 بائعاً ومبسطاً مخالفاً لأنظمة البيع، من المتجولين بالطرق وشوارع المحافظة.

كما نفّذت حملة نظافة واسعة بحيي المحمدية والفيصلية وسوق المواشي بالمحافظة، والعمل جارٍ بحي الفيحاء ومركز السفانية، حيث تم مسح جميع الحوط والأراضي الفضاء، وإزالة مخلفات البناء بمقدار 4000 متر مكعب مجهولة المصدر، وكنس يدوي وآلي بحجم 3200 متر مكعب، مع استبدال 500 برميل سعة 200 لتر.

وأكدت الأمانة استمرار برنامجها في معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، من خلال تكثيف حملاتها على الباعة المتجولين المخالفين، وعدم رمي مخلفات المباني بشكل عشوائي، ووضعها بالمردم المخصص لها، ووضع النفايات بالحاويات المخصصة والمنتشرة على طول الشوارع الرئيسية والداخلية، لتكون محافظة الخفجي نظيفة، داعيةً الجميع للإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات من خلال التواصل عبر مركز البلاغات «940». م

ن جانب آخر زرعت أمانة الشرقية أكثر من 50 ألف زهرة موسمية، في كل الشوارع والميادين بغرب الدمام، لتحسين المشهد الحضري، ورفع كفاءة مجموعات ألعاب الأطفال بالعديد من الساحات والحدائق العامة، بهدف الحفاظ على سلامة الأطفال وزيادة عوامل الأمان، وذلك بعمل الصيانات اللازمة وبالمتابعة الدورية لتلك الألعاب.