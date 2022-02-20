جائزة التميز في العمل الاجتماعي تذهب لـ9 جهات وأفراد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي أمس عن فوز 9 جهات وأفراد في الدورة التاسعة لعام 2021م.

وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث، أن لجان الاختيار للأعمال المقدمة للدورة التاسعة من الجائزة اجتمعت على مدار 3 أشهر لاختيار الفائزين، وقامت بزيارات ميدانية حول المملكة، للوقوف على الأعمال المترشحة وتقييمها واختيار الأعمال الفائزة في فروع الجائزة الستة. وبين أن لجان اختيار الفائزين، توصلت بعد مناقشات مستفيضة إلى فوز 9 جهات وأفراد بالدورة التاسعة من الجائزة.

واستحدثت الجائزة خلال هذه الدورة فرعا جديدا تحت مسمى «الاستدامة البيئية»، إضافة إلى فروع الجائزة الخامسة، بهدف المحافظة على التوازن البيئي، لا سيما في الوقت الذي أصبح كوكب الأرض مهددا بالتلوث والانبعاثات الضارة التي ستؤثر عليه سلبا.

الجهات الفائزة في الفروع الستة

فرع التميز في الإنجاز الوطني:

مناصفة وزارة البيئة عن «برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة»، ووزارة الداخلية، عن «مركز العمليات الأمنية 911».

فرع التميز في الوقف الإسلامي:

فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي:

مناصفة، أوقاف صالح الراجحي عن «وقف القطاع الزراعي»، وجامعة الملك عبدالعزيز عن «الوقف العلمي».

مناصفة، جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية عن «برنامج خدمة بناء المساكن للأسر الأشد حاجة»، ومركز دلني للأعمال عن «برنامج تأهيل وتمكين الأسر المنتجة».

فرع التميز لرواد العمل الاجتماعي:

الشيخ محمد بن إبراهيم الخضير نظير اهتمامه في نشر العلم والتعليم وتميزه في دعم الأعمال الخيرية لستة عقود.

المسؤولية الاجتماعية للشركات:

فازت شركة بن قريعة القابضة عن برنامج «أعمال خيرية اجتماعية للأفراد وقطاعات متنوعة».

فرع الاستدامة البيئية:

فازت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب (إرواء) عن برنامج إنشاء محطات تحلية المياه في المناطق الأشد احتياجا.