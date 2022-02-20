6 خطوات لتعديل المؤهل الدراسي في الأحوال المدنية

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وأوضحت أن هذه الخدمة غير مختصة لتعديل المهنة مثل مهنة طالب أو موظف أو متقاعد أو تاجر أو سيدة أعمال ، حيث يكون التعديل عن طريق الجهات المرتبطة الكترونيا مع الأحوال المدنية أو زيارة مكاتب الأحوال في حالة عدم الربط.
من جهة أخرى قدمت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ممثلة بمبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية، وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في 6 مواقع حول المملكة.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في فرع المركز الوطني للأرصاد بمدينة جدة، وفي مركز أبوراكة، لمدة يوم واحد لكل موقع.
طريقة تعديل المؤهل عبر «أبشر»
تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر
تقديم طلب الكتروني عبر 6 خطوات:
- خدماتي
- الأحوال المدنية
- مركز الرسائل والطلبات طلب جديد
- خدمات السجل المدني
- تعديل المؤهل الدراسي
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