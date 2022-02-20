حلول إبداعية بالذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات الحج والعمرة

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وأوضح عميد المعهد والمشرف العام على الملتقى الدكتور تركي العمرو، أن الملتقى يسعى لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والتناغم مع التطورات التقنية الحديثة، وأهمية الاستفادة من مخرجات عصر التحول الرقمي، لتعظيمها في منظومة الحج والعمرة والزيارة.
وأكد أن مبادرة هاكاثون الحج التقني تهدف إلى تمكين المهتمين بالتقنية ومطوري البرمجيات ورواد الأعمال وخبراء البيانات والذكاء الاصطناعي، من أجل خلق حلول تقنية إبداعية لتعزيز جودة الخدمات، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتحفيز البنية التحتية الرقمية لقطاع الحج والعمرة، تماشيا مع الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030م.
وتتضمن أعمال الملتقى مرحلتين، تعقد الأولى «عن بعد» الخميس المقبل وتستمر 3 أيام، فيما ستعقد المرحلة الثانية حضوريا في المدينة المنورة، في الخامس من شعبان المقبل، وستشارك فيها الفرق المتأهلة عن المرحلة الأولى، وتستمر 3 أيام، كما دعا المنظمون للملتقى الراغبين في المشاركة إلى المبادرة بالتسجيل عبر الموقع الالكتروني للملتقى https://hajjathon.com/.
تصاريح الحج والعمرة والصلاة والزيارة ليوم السبت
المسجد النبوي
- 31,328 الإجمالي الكلي للتصاريح
- 17,962 لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم
- 9331 متوسط يومي للزيارة
- 13,376 للصلاة في الروضة
- 9494 متوسط يومي للصلاة بالروضة
المسجد الحرام
- 169,963 المجموع الكلي للتصاريح
- 109,207 للصلاة
- 81,403 متوسط يومي للصلاة
- 60,671 للعمرة
- 63,850 متوسط يومي للعمرة
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