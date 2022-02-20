حلول إبداعية بالذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات الحج والعمرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتقديم حلول إبداعية عبر التقنية، وأبرزها الذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات الحج والعمرة، بدأت جامعة أم القرى ممثلة بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة أمس، استقبال طلبات المشاركة في ملتقى هاكاثون الحج التقني «حجاثون 2022»، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للملتقى العلمي الـ21 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، الذي سيدشن بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة في الخامس من شعبان المقبل تحت عنوان «التحول الرقمي في منظومة الحج والعمرة والزيارة»، وتستمر أعماله 3 أيام.

وأوضح عميد المعهد والمشرف العام على الملتقى الدكتور تركي العمرو، أن الملتقى يسعى لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والتناغم مع التطورات التقنية الحديثة، وأهمية الاستفادة من مخرجات عصر التحول الرقمي، لتعظيمها في منظومة الحج والعمرة والزيارة.

وأكد أن مبادرة هاكاثون الحج التقني تهدف إلى تمكين المهتمين بالتقنية ومطوري البرمجيات ورواد الأعمال وخبراء البيانات والذكاء الاصطناعي، من أجل خلق حلول تقنية إبداعية لتعزيز جودة الخدمات، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتحفيز البنية التحتية الرقمية لقطاع الحج والعمرة، تماشيا مع الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030م.

وتتضمن أعمال الملتقى مرحلتين، تعقد الأولى «عن بعد» الخميس المقبل وتستمر 3 أيام، فيما ستعقد المرحلة الثانية حضوريا في المدينة المنورة، في الخامس من شعبان المقبل، وستشارك فيها الفرق المتأهلة عن المرحلة الأولى، وتستمر 3 أيام، كما دعا المنظمون للملتقى الراغبين في المشاركة إلى المبادرة بالتسجيل عبر الموقع الالكتروني للملتقى https://hajjathon.com/.

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