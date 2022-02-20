محمد بن مسعود - الدمام - ورد الآن : رفع حالة الطوارئ وإعلان حالة الاستنفار القصوى .. الإعلان عن بدء عملية عسكرية كبرى في أوكرانيا ودوي انفجارات قوية وعنيفة تهز أوكرانيا

أمرت المناطق الشرقية الأوكرانية الانفصالية المدعومة من روسيا بتعبئة عسكرية وسط تصعيد للقتال بين قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليين شرقي البلاد.

وتشهد المناطق الانفصالية عمليات تعبئة عسكرية؛ حيث يوضع الرجال القادرون على القتال في جمهوريتَي دونيتسك ولوهانسك في وضع استعداد.

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وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن القوات الروسية أخذت “تقترب” صوب الحدود مع أوكرانيا.

وذكر مراسل الجزيرة أن الانفصاليون يعلنون شن عملية عسكرية قرب مطار دونيتسك وإحباط عمليات تخريب خطط لها الجيش الأوكراني

وأكد إصابة مدنيين في مارينكا وتضرر 33 منزلا في الطرف الأوكراني من #دونباس بسبب قصف الانفصاليين

وأعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت عن مقتل اثنين من جنوده وإصابة أربعة آخرين جرّاء قصف شنّه الانفصاليون الموالون للروس شرقي أوكرانيا – في أول حصيلة معلنة للقتلى في أسبوع.

ويتخوف مراقبون من انطلاق شرارة عملية عسكرية روسية وسط احتداد أعمال العنف في هذه المنطقة التي تشهد صراعا منذ نحو ثماني سنوات.

بدوره قال الجيش الأوكراني السبت إن أحد جنوده قتل في قصف نفذه الانفصاليون الموالون لروسيا هذا الصباح شرقي البلاد، في حين أعلن قادة الانفصاليين في دونيتسك ولوغانسك الحدوديين مع روسيا التعبئة العامة متهمين كييف بتصعيد قصفها لمناطق الإقليمين، ومن جانبه أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على انطلاق مناورات نووية إستراتيجية.

وأوضحت القيادة العسكرية المشتركة لشرق أوكرانيا أن قصفا مدفعيا للانفصاليين شرقي البلاد أصاب جنديا بجروح قاتلة بسبب شظايا.

وأضاف الجيش الأوكراني، على صفحته بموقع فيسبوك، أنه رصد 19 انتهاكا لوقف إطلاق النار من الانفصاليين منذ بداية اليوم مقارنة بـ 66 في اليوم السابق، وذكر أن الانفصاليين فتحوا النار على أكثر من 20 تجمعا سكنيا مستخدمين المدفعية الثقيلة المحظورة بموجب اتفاقات مينسك.

وتهدف اتفاقات مينسك إلى إنهاء الصراع المستمر منذ 8 أعوام بين الجيش الأوكراني والانفصاليين المدعومين من موسكو شرقي البلاد.

انفجارات متتالية في دونيتسك شرق أوكرانيا

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن دوي انفجارات سمع شمالي مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين.

وكان خط لأنابيب النفط انفجر بمدينة لوغانسك التي يسيطر عليها مسلحون موالون لروسيا بالشرق الأوكراني، وذكرت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية للأنباء أنه وقع انفجار ثان بالمدينة نفسها بعد انفجار خط الأنابيب، من دون أن يتم تحديد مصدره.

وذكرت سلطات الانفصاليين أن الوضع حرج على خط التماس في إقليم دونيتسك (عاصمته تحمل الاسم نفسه) وأن الجيش الأوكراني يقصف البنية التحتية المدنية.

وأفادت وكالة تاس الروسية اليوم بسقوط قذيفة على الأراضي الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا.

واتهم رئيس ما تسمى “جمهورية دونيتسك” الانفصالية دينيس بوشلين أوكرانيا بالاستعداد لمهاجمة دونيتسك ولوغانسك قريبا، وهو اتهام وصفته كييف بأنه باطل.