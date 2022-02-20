بحضور “فهد بن جلوي”.. افتتاح دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية في البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - 20 فبراير 2022 – 19 رجب 1443 09:58 PM
“القرشي” حمل العلم السعودي في الحفلبحضور “فهد بن جلوي”.. افتتاح دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية في البحرين
افتتح الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة البحرين 2022، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي في الدورة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ورؤساء الوفود المشاركة في الدورة مساء اليوم الأحد في قلعة عراد بالعاصمة البحرينية المنامة .
واشتمل حفل الافتتاح على عدد من الكلمات الترحيبية والفقرات الفنية بمشاركة من الفرق الفنية البحرينية التي أضفت على حفل الافتتاح جواً من المتعة والجمال.
وحمل العلم السعودي في حفل الافتتاح اللاعب عبد الرحمن القرشي صاحب الميدالية البرونزية برياضة ألعاب القوى خلال دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.
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