محمد بن مسعود - الدمام - آلام أسفل الظهر وصداع .. دلالات الإصابة بمتحور (أوميكرون)

انتشرت الأعراض الثلاث الكلاسيكية، التي تشير إلى الإصابة بفيروس (كورونا)، والمعروفة كالتالي: فقدان حاستي الشم والتذوق أحدهما أو معا، وارتفاع درجة الحرارة.

وتعمل هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) إلى إدراج السعال المستمر الجديد، سيلان الأنف والتهاب الحلق والتعب، لاستكمال كافة الأعراض الشائعة للدلالة على الإصابة بإحدى المتحورات الناشئة عن الفيروس التاجي(كورونا)، وفقاً لما نشرته صحيفة (ميرورالبريطانية).

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

ومع موجة المتحورات التي اجتاحت العالم، وفي المقابل فيضانات اللقاحات، نشأت مجموعة من الأعراض التي يستغرب منها المصاب بمتحور (أوميكرون)، إليكم أبرزها: الصداع وآلام الركبة وألام أسفل الظهر.

أوضح الدكتور (شارو دوت أرورا)، من المعهد الآسيوي للعلوم الطبية في مستشفى (فريد آباد بالهند)، أنه:” ينشط الفيروس مستقبلات الألم في الجسم، إذ تحفز عدوى كوفيد -19 إفراز هرمون يسمى السيتوكينات، والذي يسبب الالتهاب”.

وتابع: “هذا يشبه مسار الإشارة من السيتوكينات إلى البروستاجلاندين E2 الذي يزيد من تنشيط مسار الألم، وهذا هو سبب إصابة هذه المناطق الـ3 خلال Covid-19 “.

ونستعرض فيما يلي الأعراض غير المعتادة التي يجب مراقبتها، والتي تسبب الألم:

آلام أسفل الظهر

حددت آلام أسفل الظهر كميزة لأوميكرون في ديسمبر/ كانون الأول 2021، عندما ظهرت لأول مرة في جنوب أفريقيا، إذ استغرق البحث بعض الوقت لتأكيد العلامة الفردية.

والآن، يدرج تطبيق (ZOE COVID Study)، آلام أسفل الظهر كأحد أهم 20 عرضاً للفيروسات اليوم، إذ أبلغ عنه من قبل 20% من الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق ولديهم اختبار Covid إيجابي.

الصداع

إذا استيقظت وأنت تعاني من صداع شديد دون سبب واضح، فلا تتفاجأ إذا اتضح أنه (كوفيد).

وجدت دراسة (ZOE) أيضاً أن الصداع شائع للغاية بالنسبة للذين يعانون من (أوميكرون)، إذ يؤثر على حوالي 67% من المصابين بالخلل.

إذا كان لديك صداع بمفرده، فقد يكون هناك العديد من التفسيرات الأخرى، ولكن إذا كان مصحوباً بأعراض مثل العطس والتعب، فمن المحتمل جداً أن يكون علامة على الإصابة بـ (كوفيد).

آلم الركبة

يوضح الطبيب أرورا أن آلم الركبة ناجم عن التهاب يمكن الشعور به من خلال الأربطة والمفاصل.

كما أفاد بيتر وانج، جراح العمود الفقري في طب العظام بجامعة ييل والأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة ييل، إن الكثير من آلام (كوفيد) يتم الشعور بها حول الأنسجة الرخوة والمفاصل.

لكن الخبراء ليسوا واضحين لماذا يبدو أن هذا العرض هو سمة من سمات (أوميكرون) أكثر من سلالات الفيروس القديمة.